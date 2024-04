Caterina Balivo copia Ore 14 e Milo Infante costretto a cambiare scaletta

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 16 aprile 2024) La Volta Buona è alla frutta e cosa non si fa per far risalire gli ascolti flop del programma postprandiale di Rai1?ha deciso di occuparsi di cronaca nera all'interno del suo rotocalco, ma cosa c'entra? Il format originale è stato finora caratterizzato da un mix di intrattenimento leggero, giochi a premi per i telespettatori e interviste agli ospiti di turno, con un'attenzione particolare al mondo della fiction e alle novità del piccolo e grande schermo. Una formula che, sebbene non abbia raggiunto i livelli di ascolti sperati, ha mantenuto un legame per quel milione e mezzo (più o meno) di telespettatori che lo seguono. Nella puntata di martedì 16 aprile 2024, i telespettatori si sono trovati di fronte a una novità: La Volta Buona sembrava essere stata trasformata in una versione più cupa e tenebrosa di sé stessa. ...