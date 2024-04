Firenze, 22 marzo 2024 - Un bar di Castelfiorentino era da tempo ritrovo di pregiudicati . Avvisando un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, all'attività è stata sospesa la licenza per ... (lanazione)

Castelfiorentino: bar chiuso, pericolo per la sicurezza pubblica - E' scattata dalla mezzanotte di oggi, 16 aprile 2024, la sospensione della licenza per un esercizio commerciale di Castelfiorentino, disposta, ai sensi dell'art. 100 del Tulps, dal Questore della prov ...firenzepost

Morte Mattia Giani, il padre del calciatore denuncia: “Il medico in campo non c’era, il defibrillatore è stato usato dopo” - “Io so solo che il medico su quel campo non c’era “. È la denuncia del padre di Mattia Giani, il calciatore morto all’ospedale Careggi di Firenze dopo aver accusato un arresto cardiaco durante la part ...ilfattoquotidiano

Mattia Giani, il calciatore 26enne morto ieri: “Nessuno in campo sapeva usare il defibrillatore” - Mattia Giani, calciatore del Castelfiorentino United, si è accasciato improvvisamente al 14' del primo tempo durante la partita contro il Lanciotto Campi, svoltasi domenica 14 aprile. Nonostante fosse ...baritalianews