Cassazione | annullata assoluzione per uno stupratore | Il ' No' vale sempre

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 16 aprile 2024) “L’aggressività è gradita alla fanciulla è una massima anacronistica” che non può giustificare gli autori di uno stupro. È con questa motivazione che lo scorso 2 aprile la Corte diha annullato una sentenza. La Corte di appello di Palermo si era rifatta appunto al detto latino di Ovidio “vis grata puellae” per giustificare l’dell’uomo accusato di aver violentato una ragazza mentre la riaccompagnava a casa, dopo una serata in discoteca. Per i giudici palermitani, infatti, il rifiuto verbale della vittima, ossia il suo “no” al rapporto sessuale non era stato ritenuto sufficiente: il fatto che la vittima non fosse fuggita e non avesse riportato evidenti lesioni, era la prova del un implicito consenso. Le motivazioni dellaMa adesso la Corte diha annullato la sentenza di secondo ...