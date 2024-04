Caso di Dengue | scatta la disinfestazione in due vie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Terni, 16 apile 2024 – Undidi una persona di ritorno dal Brasile fare ladi due vie a ridosso del centro cittadino. Nè dà notizia il Comune. Laè in programma alle 23 odierne e durerà circa due ore. “A seguito della comunicazione pervenuta oggi al Comune di Terni da parte della Usl 2 – fa sapere Palazzo Spada che segnala che una persona di ritorno da un viaggio in Brasile ha riscontrato la febbre virale denominata, trasmessa dalla cosiddetta zanzara tigre, la direzione Ambiente rende noto che in data 16/04/2024, dalle ore 23 circa, verrà effettuata unada zanzare con nebulizzatore nelle vie e nelle zone adiacenti: strada San Martino; via Aurelio Saffi”. “Tale intervento è stato richiesto dalla ...