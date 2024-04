Caso Dengue a Larciano. Le analisi confermano la positività al virus

(Di martedì 16 aprile 2024), 16 aprile 2024 – Quanto sospettato da molti dottori si è trasformato in realtà. La paziente in cura all’ospedale San Jacopo nel reparto malattie infettive ha effettivamente contratto il. La conferma della diagnosi è arrivata nelle scorse ore dai risultati dell’esame sierologico eseguito dal laboratoriodell’ospedale fiorentino di Careggi. "Le condizioni di salute della donna – fanno sapere i dottori che hanno in cura la paziente – sono stazionarie e sostanzialmente buone. Il ricovero proseguirà finché sarà necessario". La donna ha contratto ladi ritorno da una viaggio all’estero. Nel fine settimana si è provveduto alla completa disinfestazione dell’area di Galciana, a Prato, dove la donna lavora. A, paese di residenza della signora, ...

