Caserta | mobilità sostenibile | inaugurata la nuova pista ciclabile

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di martedì 16 aprile 2024)stamani la, in un tratto importante della città di. È statastamani la, in un tratto importante della città che collega Corso Giannone alla Biblioteca Comunale, passando attraverso luoghi nevralgici come Via G.M. Bosco, Piazza Cattaneo, Piazza Pitesti, Via Leonardo Da Vinci, Viale Gallicola, Viale Michelangelo