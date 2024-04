Caro Porro | Emiliano&co devono chiederci scusa

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 16 aprile 2024), giornata quasi estiva: riflessione. Sembra lontano ma, solo 3 domeniche fa si era chiamata l’adunanza dei Baresi a difendere l’onore della città. Una giusta e bella iniziativa soprattutto dopo le urla e le minacce ascoltate in sala consiglio proferite dal Sindaco di tutti. A me però era sorto un dubbio ma, se io ho la coscienza pulita, se ho fatto le cose per bene e ho controllato, vigilato che tutti i miei fidi abbiano fatto lo stesso perché gridare, perché urlare di non avere paura: nessuno stava minacciando nessuno. Faccio un esempio: quando alla guida mi fermano per un controllo, posso avercela per la perdita di tempo ma, se ho la macchina assicurata, la patente e non sono ubriaco o drogato di sicuro non grido, non urlo, non minaccio. Potrò sbuffare ma, con un pò di pazienza resto lì perché le forze dell’ordine stanno facendo niente ...