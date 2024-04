Caro benzina | la verde servita tocca quota 2 2 euro in Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Firenze, 16 aprile 2024 – Sono stabili negli ultimi due giorni i prezzi dellain. Secondo il ‘listino’ pubblicato sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy la media nella regione è di 1,9il litro per laself e 1,8 per il gasolio, ma non mancano i distributori dove si superano ampiamente i 2al litro. Il prezzo più alto inè all'isola del Giglio, 2,2per laself, una cifra che, nel caso del servito, si trova anche sulla terraferma. Per esempio in piazza Donatello a Firenze o sulla statale 674 all'altezza di Monteriggioni o, ancora, in via Aprile a Montignoso, in provincia di Massa. I prezzi, tra l’altro, sono attesi in aumento nelle prossime settimane, per effetto da una parte della ...