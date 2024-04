Carmen Di Matteo si candida | In primis la macchina comunale Troppi vertici se ne sono andati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 aprile 2024) "È un compito gravoso, ho deciso di accettare la sfida spinta dai cittadini che me lo hanno chiesto e so di poter contare sul sostegno della mia squadra e sull’appoggio di Patto Civico in Regione Lombardia". Esordisce cosìDinel raccontare perché ha deciso dirsi a sindaco. Insegnante di asilo nido, 40 anni appena compiuti, è stata consigliera di maggioranza con la lista Peschiera Bene Comune durante il mandato di Caterina Molinari fino al 2020 per poi concludere la legislatura nel gruppo misto. A sostenerla scendono in campo due liste civiche: Peschiera Città Futura (capolista Davide Toselli) e Peschiera in Movimento (capolista Claudia Legari). Mentre Toselli è un volto noto nel palazzo della politica, essendo stato eletto consigliere di minoranza con il Movimento 5 Stelle da cui si è staccato in disaccordo ...