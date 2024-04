Carlo De Paolo – Un’opera deve essere bella e funzionale Percezione e funzionalita’ | le regole numero uno per un architetto di successo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 aprile 2024.Deè unpoliedrico, capace di destreggiarsi in varie attività: "Mi definisco un collezionista di esperienze - afferma. Lavoro come libero professionista, ma anche fondatore di una società di progettazione, con sede a Roma, che opera principalmente nel pubblico. Infine, presto la mia attività in Nigeria per la