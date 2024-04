Carlo De Paolo – Un’opera deve essere bella e funzionale Percezione e funzionalita’ | le regole numero uno per un architetto di successo

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) – Roma, 16 aprile 2024.Deè unpoliedrico, capace di destreggiarsi in varie attività: "Mi definisco un collezionista di esperienze – afferma. Lavoro come libero professionista, ma anche fondatore di una società di progettazione, con sede a Roma, che opera principalmente nel pubblico. Infine, presto la mia attività in Nigeria per la realizzazione di importanti infrastrutture, in particolare ospedali e università, attraverso la Next pj Ltd. Una gamma, quella in cui presto la mia professionalità, che mi dà grandi soddisfazioni". Uno sguardo, quello di De, che si rivolge soprattutto all'estero: "Il mercato in Italia -spiega- è saturo e segnato, molto spesso, da vincoli stringenti. All'estero è, anche per motivi storico-culturali, diverso. Si lavora con meno lacci e lacciuoli e ...