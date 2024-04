(Di martedì 16 aprile 2024) Un operaio 53enne di Casoria (Napoli) è deceduto l'11 aprile in una fabbrica di(Caserta); è stata aperta una indagine per

Carlo Amendola morto sul lavoro a Marcianise, Procura indaga per omicidio colposo - Un operaio 53enne di Casoria (Napoli) è deceduto l'11 aprile in una fabbrica di Marcianise (Caserta); è stata aperta una indagine per omicidio colposo ...fanpage

MARCIANISE - Carlo muore dopo un incidente in fabbrica, la procura apre un fascicolo per omicidio colposo - 15:20:43 La Procura di Santa Maria Capua Vetere indaga per omicidio colposo su un infortunio mortale sul lavoro avvenuto l'11 aprile scorso - del quale si è avuto notizia solo oggi - in un'azienda del ...casertafocus

Operaio travolto da un macchinario in azienda nel Casertano: si indaga sulla morte di Carlo Amendola - La Procura di Santa Maria Capua Vetere indaga per omicidio colposo su un infortunio mortale sul lavoro avvenuto l'11 aprile scorso - del quale si è avuto ...pupia.tv