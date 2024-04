Cardiologia da record. Tempi di attesa ridotti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Un reparto di eccellenza. Ladell’ospedale del Valdarno ha infatti ottenuto la certificazione ISO 9001/2015 per la sua qualità dei processi clinici, gestionali e della ricerca scientifica. Le attività della, guidate dal dottor Giovanni Falsini, sono sia ambulatoriali che di ricovero e si rivolgono, più che altro, all’utenza valdarnese aretina ma anche ai pazienti delle zone limitrofe, in particolari quelli del Valdarno fiorentino. Fra le attività svolte importante è quella di aritmologia interventistica, con l’impianto di pacemaker e altri devices intracardiaci ed attività di ricerca in campo cardiovascolare. I numeri, poi, sono davanti agli occhi di tutti; nel 2023, ben 13.505 visite cardiologiche di cui 5200 sono prime visite, delle quali il 93% (pari a 4845) effettuate entro la soglia regionale dei 15 giorni mentre i ...