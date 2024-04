Carceri | Meloni | ' studio | formazione | lavoro per azzerare tasso recidiva'

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "La sfida che siamo chiamati ad affrontare è quella di saper coniugare pienamente la sicurezza in carcere e il trattamento del detenuto, valorizzando, nell'ambito dell'espiazione della pena, il valore costituzionale della rieducazione, sia attraverso il riconoscimento e il rispetto delle regole sociali, sia attraverso la centralità delche educa il detenuto alla responsabilità". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia, in un messaggio inviato al presidente del Cnel, Renato Brunetta, in occasione della Giornata di: "zero,in carcere. Dalle esperienze progettuali alle azioni di sistema in carcere e fuori dal carcere" "I dati -ricorda la premier- dicono che il ...

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “Il jet-lag deve aver mandato Meloni in gran confusione. Poco fa dal Giappone ha affermato che il sovraffollamento delle carceri non si affronta eliminando i reati ma con ... (calcioweb.eu)

Irene Testa a TPI: “Nelle Carceri italiane ho visto l’inferno” - "C’è troppa indifferenza di fronte al grido di disperazione che viene dalle Carceri. Molti detenuti soffrono di dipendenze o di disturbi psichici ma non ricevono assistenza. C’è chi urina in cella e c ...tpi

Partita chiusa Ora spazio alla diplomazia - Se Israele e Iran dovessero chiuderla qui, beh, si potrebbe dire che non tutte le guerre vengono per nuocere. Soprattutto se guerre non sono, e per fortuna non diventano. Se restano un affondo e una r ...quotidiano

Carceri: A Bolzano prolifera la scabbia, ma noi costruiamo Carceri in Albania - Roma, 13 Apr. – “Sono sei, cinque fra i detenuti e uno fra la Polizia penitenziaria, i casi conclamati di scabbia presso la Casa Circondariale di Bolzano, ma l’infestazione sembra destinata a estende ...picusonline