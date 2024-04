Carceri | Meloni | ‘studio | formazione | lavoro per azzerare tasso recidiva’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “La sfida che siamo chiamati ad affrontare è quella di saper coniugare pienamente la sicurezza in carcere e il trattamento del detenuto, valorizzando, nell?ambito dell?espiazione della pena, il valore costituzionale della rieducazione, sia attraverso il riconoscimento e il rispetto delle regole sociali, sia attraverso la centralità delche educa il detenuto alla responsabilità”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia, in un messaggio inviato al presidente del Cnel, Renato Brunetta, in occasione della Giornata di: “Recidiva zero, studio,in carcere. Dalle esperienze progettuali alle azioni di sistema in carcere e fuori dal carcere”“I dati -ricorda la premier- dicono che ildi recidiva è sensibilmente più ...