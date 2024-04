Carceri | Mattarella | ‘formazione e lavoro occasione per reinserimento detenuti’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Rivolgo un saluto agli organizzatori, ai relatori, ai partecipanti alla giornata di studi dedicata all?istruzione, formazione ein carcere. Si tratta di un tema di significativo rilievo in considerazione della primaria funzione della formazione e delche rappresentano una concretaper ilsociale dei detenuti, anche una volta usciti dal carcere”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al presidente del Cnel, Renato Brunetta, indella Giornata di: “Recidiva zero, studio, formazione ein carcere. Dalle esperienze progettuali alle azioni di sistema in carcere e fuori dal carcere”. L'articolo CalcioWeb.