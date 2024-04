“Capitan Harlock L’Arcadia della mia giovinezza” di Leiji Matsumoto

(Di martedì 16 aprile 2024) Per me un pirata è sinonimo di libertà. Ho compreso fin da giovane che un drappo pirata può rappresentare le vestigia di noi stessi, quando combattiamo per un ideale.è un microcosmo, l’unione di tante persone che si aiutano a vicenda e non sanno se faranno mai ritorno dalle loro avventure.È il

Arriva al cinema 'Perfect Blue', lo psycho - thriller di Satoshi Kon: dove vederlo: I prossimi appuntamenti degli anime al cinema saranno con Capitan Harlock. L'arcadia della mia giovinezza e Lupin III. La pietra della saggezza (1978) . 22, 23, 24 APRILE Perfect Blue 20, 21, 22 ...

Capitan Harlock, a 45 anni dall'uscita in Italia arriva al cinema per 3 giorni: ... arrivava in Italia a far sognare il giovane pubblico e che per tre giorni (il 20, 21, 22 maggio 2024) sarà al cinema per festeggiare l'illustre compleanno con il film " Capitan Harlock. L'arcadia ...