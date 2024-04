“Capitale culturale e talenti” | il convegno venerdì in Sant’Agostino

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 16 aprile 2024) Bergamo.19 aprile alle 17 al Campus didell’Università degli Studi di Bergamo è in programma il: quali fattori per rendere più attrattivo un ecosistema territoriale”. L’emorragia di capitali eitaliani rappresenta un problema di lunga data per il nostro Paese, con conseguenze negative sullo sviluppo economico e sulla sostenibilità del territorio. Sebbene il fenomeno appaia meno grave rispetto al passato, la fuga di cervelli assume una connotazione particolarmente critica, non essendo compensata da un adeguato afflusso distranieri di alto livello. La provincia di Bergamo, con il suo tessuto industriale ricco e diversificato, non è immune da questa problematica. La fuga di ...