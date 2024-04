‘Capire il confine’ di Giustina Selvelli Tra biografia personale e storia della frontiera

(Di martedì 16 aprile 2024) Dal 17 aprile la collana "le metamorfosi", curata da Martina Napolitano, si arricchisce del nuovo libro diCapire il confine. Gorizia e Nova Gorica: lo sguardo di un'antropologa indaga la, un'indagine sulla, su un confine, su un margine sempre in movimento, contraddittorio, instabile, vivo. In Capire il confine, l'antropologasovrappone la sua, intima e soggettiva,alla, delle genti che la abitano, delle politiche che la fanno sparire e poi riemergere a seconda dei casi. Uno sguardo su Gorizia e Nova Gorica che tocca diversi periodi: dalla cortina di ferro all'eliminazione delle dogane, dalla rete ...

