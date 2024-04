Canfora a processo per l’insulto a Meloni | perché l’esito sarà una farsa

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 16 aprile 2024) Tutto quello che riguarda Luciano, il provocatore in fama di storico, di filologo, è comunista e come tale farsesco: crediamo si possa sostenere, visto che lui è convinto che dare del “nazista nell’animo” a qualcuno sia una faccenda perfettamente lecita e magari opportuna, come salire in montagna durante la Resistenza. Dunque, questa storia per cui un canuto provocatore apostrofa l’attuale presidente del Consiglio come epigona di Hitler, nientemeno, è, che nasce dae si chiude da. Già l’onusto eroe, chiamato a rispondere delle escandescenze avanti a un giudice, se le rimangia, solo, non potendo rinunciare alla noblesse oblige della spocchia pseudocolta comunista, scomoda l’Eraclito dello stesso fiume in cui non ci si può immergere due volte. Per dire: non credevo mi avrebbe querelato, oggi ci ...