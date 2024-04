Cancello ed Arnone | dopo cure e riabilitazione liberata cicogna bianca recuperata nei giorni scorsi

(Di martedì 16 aprile 2024)ed. È tornata libera in natura laneiall’interno di un canale di bonifica nel comune died, denutrita ed in evidente stato di difficoltà, forse a causa di un qualche trauma da impatto con dei cavi elettrici sospesi.leveterinarie somministrate dal Centro di Riferimento Regionale per l’Igiene Urbana Veterinaria di Napoli e dal Centro Recupero Animali Selvatici “Federico II” di Napoli, e terminata la fase di, la femmina diè stata rilasciata in natura nei pressi del luogo in cui era stata trovata. Oltre ai medici veterinari, sono intervenuti ...

Cancello ed Arnone . In queste ore, militari appartenenti al Nucleo Carabinieri Forestale di Castel Volturno, a seguito di una segnalazione telefonica pervenuta da privato cittadino inerente la ... (casertanotizie)

Il giovane era alla guida di un’autopompa per la gettata del cemento, in un cantiere edile nel comune di Cancello Arnone , quando è rimasto folgorato mentre faceva manovra per posizionarne il ... (2anews)

Cancello ed Arnone . Nel pomeriggio di ieri, intorno le ore 14.30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Mondragone, è intervenuta in ... (casertanotizie)

Tornata libera cicogna bianca recuperata nel casertano - E' tornata libera in natura la cicogna bianca recuperata nei giorni scorsi all'interno di un canale di bonifica nel comune di Cancello ed Arnone (Caserta), denutrita ed in evidente stato di difficoltà ...ansa

Cancello ed Arnone, liberata la cicogna soccorsa dopo un l'impatto con cavi elettrici - Dopo cure appropriate torna libera la cicogna bianca recuperata nei giorni scorsi all'interno di un canale di bonifica in comune di Cancello ed Arnone, denutrita ed in evidente stato ...ilmattino

Cicogna bianca soccorsa nel Casertano e rilasciata in natura - Una buona notizia per la cicogna bianca recuperata nei giorni scorsi all'interno di un canale di bonifica in comune di Cancello ed Arnone (Caserta), denutrita ...pupia.tv