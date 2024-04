Campi Flegrei | altro sciame sismico | scosse ripetute per ore

(Di martedì 16 aprile 2024) Sui social i residenti dell’area deihanno riferito di aver avvertito molto bene il sisma, andato avanti per ore. Ancora unocon decine dinella zona dei. La frequenza è iniziata nella serata di ieri ed è continuata per ore. La più forte quella delle 5.38 con magnitudo

Una scossa di terremoto di 2.3 di magnitudo è stata registrata alle 12.17 nei Campi Flegrei , nel Parco Somemrso di Baia . In mattinata altra scossa di 2.5.Continua a leggere (fanpage)

Tempo di lettura: < 1 minutoAncora uno Sciame sismico con decine di scosse nella zona dei Campi Flegrei . La frequenza è iniziata nella serata di ieri ed è continuata per ore. La più forte quella ... (anteprima24)

Fondi di coesione, De Luca attacca: «Servono per le via di fuga dai Campi Flegrei» - «Stiamo ripetendo da mesi che uno degli interventi più urgenti da fare con i fondi Fsc riguarda le vie di fuga dai Campi Flegrei. Le risorse per fare questi interventi sono appunto ...ilmattino

Campi Flegrei, nuovo sciame sismico nella zona - Nuova sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei. La più forte registrata dall'Ingv è avvenuta alle 5.38, con intensità 2.5, preceduta da altre due di ...lapresse

Tutti i segnali che precedono le scosse di terremoto - Dai segnali alle cause delle frequenti scosse di terremoto: l'area dei Campi Flegrei è sotto i riflettori degli esperti, quali sono gli scenari futuri e la tenuta degli edifici ...ilgiornale