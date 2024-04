Camion invade la corsia opposta e abbatte il portico della Chiesa | due feriti

PESARO - Incidente in A14 nel tratto Fano-Pesaro in direzione nord, Autostrada al momento chiusa nel tratto sud. I vigili del fuoco, infatti, sono intervenuti alle ore 18.45 al km 163... (corriereadriatico)

Una squadra di vigili del fuoco è intervenuta nel pomeriggio di oggi, 27 febbraio 2024, in Autostrada A11 Firenze-mare per un incidente stradale che ha coinvolto un tir L'articolo Autostrada A11: ... (firenzepost)

GR: Camion si scontra con un’automobile in galleria Silvaplana - Scontro frontale tra un Camion e un’auto ieri mattina, poco dopo le 5.00, nel galleria di Silvaplana (GR). Tutte le persone coinvolte – l’autista 30enne del mezzo pesante, il conducente 41enne della v ...swissinfo.ch

Camion contro un'automobile nella galleria di Silvaplana - Tutte le persone coinvolte - l'autista 30enne del mezzo pesante, il conducente 41enne della vettura e il suo passeggero 23enne - hanno ricevuto cure mediche ...cdt.ch

Camion contro auto in galleria, due persone finiscono in ospedale - L'incidente è avvenuto ieri mattina poco dopo le 5. I due conducenti, dopo aver ricevuto le prime cure mediche sul posto, sono stati portati in ospedale per un controllo.ticinonews.ch