Camerieri sostituiti dai robot a Sorrento La versione del ristoratore | non trovo più personale video

(Di martedì 16 aprile 2024) “Buon Mezzogiorno, seguimi per favore”. Accoglie così i clienti di un ristorante auno dei 2in servizio. Si aggirano tra i tavoli della bella terrazza sul golfo di Napoli del Circolo dei Forestieri, tra i più noti locali della penisola sorrentina. «Li usiamo per sparecchiare e portare i piatti a tavola», spiega Mario Parlato che ha puntato sulla tecnologia per tamponare l’emergenza. Al Corriere della Sera ha spiegato che è meglio investire 36 mila euro per comprare dueche andare alla ricerca disperata (e infruttuosa) diin carne e ossa: Mario Parlato, ilproprietario del circolo Forestieri di, in vista della nuova stagione turistica, ha deciso di tagliare la testa al toro e ...

