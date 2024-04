Camera di commercio di Napoli commissariata Consiglio scaduto dopo la proroga di sei mesi

(Di martedì 16 aprile 2024) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con decreto, ha disposto il commissariamento delladidi. “Sulla base dell’istruttoria degli uffici regionali competenti”, il governatore “ha preso atto – si legge in una nota – dell’avvenuta scadenza del termine massimo di durata deldelladi, Industria, Artigianato e Agricoltura diper avvenuto decorso del periodo di proroga di 6previsto dalla legge”. Come “previsto dalla normativa vigente – prosegue il comunicato della Regione – il presidente ha dichiarato lo scioglimento dell’organo e ha nominato Commissario straordinario dell’ente un dirigente di ruolo della Giunta Regionale della Campania”, Maria Salerno. Il commissariamento è ...

