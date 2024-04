Cambiaso | ‘Futuro? Qui alla Juventus’ Poi il lapsus | ‘Contento di essere stato allenato da Allegri’|Primapagina

(Di martedì 16 aprile 2024) 2024-04-16 17:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: A margine dell’evento presso “Adidas Originals Flagship Store” a Milano, nel quale è stata inaugurata un’esposizione realizzata grazie a due designer svedesi specializzate in sistemi di sedute, ha parlato Andrea, difensore della Juventus: “Stiamo bene, siamo contenti del momento, andiamo avanti, venerdì avremo una partita importante per continuare la nostra corsa per centrare il nostro obiettivo, la Champions League”. PRESSIONE – “La pressione ce l’abbiamo tutti i giorni, indossiamo la maglia della Juventus e quella c’è sempre”. DOPO L’INTER – “L’obiettivo è sempre stata la Champions, lo Scudetto era un sogno. Adesso siamo tornati focalizzati sul nostro obiettivo principale e dobbiamo raggiungerlo a qualsiasi costo, il ...

