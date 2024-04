Caltanissetta | due giovani evadono dall’istituto penale per minorenni

Caltanissetta, contrasto alle forme di devianza: il questore firma tredici misure di prevenzione - Il Questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello, previa istruttoria della locale Divisione Polizia Anticrimine, ha emesso tredici provvedimenti applicativi di misure di prevenzione nei confron ...grandangoloagrigento

Caltanissetta rafforza il proprio sistema sanitario, “Sant’Elia” pronto a diventare policlinico - Caltanissetta. È ufficiale, il Sant’Elia di Caltanissetta sarà il quarto policlinico in Sicilia. Due giorni fa su La Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato ...quotidianodigela

Confiscati beni a un imprenditore di auto nisseno: già in carcere e ritenuto vicino alla mafia - L'uomo, ritenuto vicino a Cosa nostra nissena, si trova già in carcere per usura, stupefacenti, riciclaggio e truffe.meridionews