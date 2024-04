Calciomercato Napoli | si studia il clamoroso ritorno | la strategia

(Di martedì 16 aprile 2024) Il, secondo alcune indiscrezioni, starebbe valutando l’ipotesi di unalle pendici del Vesuvio in vista della prossima stagione. Un pareggio, quello rimediato in casa contro il Frosinone nell’ultimo turno di campionato, che rende ancora più complicato il sogno deldi conquistare l’accesso alla prossima Champions League. Il club partenopeo, al momento Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Il Napoli è pronto a rivoluzionare il pacchetto difensivo per la prossima stagione, De Laurentiis ha un nuovo nome per la difesa azzurra. Il Napoli è pronto a cambiare pelle in difesa . Nella ... (spazionapoli)

Il mercato del Napoli sta per entrare nel vivo. Infatti, un big azzurro è finito nel mirino di un club estero in vista della prossima stagione. La stagione in corso è stata molto deludente per il ... (spazionapoli)

Il Mattino - Pazza idea Napoli: riportare Min-jae Kim in azzurro! Il piano per convincere il Bayern - Pazza idea Napoli: riportare in azzurro Min-jae Kim. A svelare questo clamoroso piano di Calciomercato è l'edizione odierna de Il Mattino che svela come il difensore della Corea del Sud, attualmente i ...msn

De Laurentiis ha chiesto a Manna di varare il Napoli U-23 da iscrivere in Lega Pro: il retroscena - Non ci sono ormai più dubbi sul fatto che Giovanni Manna diventerà il nuovo direttore sportivo del Napoli. Si attende solo la risoluzione del contratto con la Juventus per dare vita alla nuova avventu ...msn

Obiettivo del Napoli, David sul futuro: "Non ci penso, ne parleremo a fine stagione" - Jonathan David, attaccante canadese del Lille, è da tempo nel mirino del Napoli e questa estate la trattativa potrebbe diventare concreta, visto l'addio ormai certo di Victor Osimhen. Il giovane ...tuttonapoli