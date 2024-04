Calciomercato Milan | il futuro di Leao | Maignan e Theo Hernandez E quello di Pioli…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 aprile 2024) La stagione delsi avvia verso la conclusione e, già dopo martedì, post derby dio e quarti di finale di Europa League, potrebbero essere tratte le prime, importanti, somme della stagione dei rossoneri. Una stagione che ha avuto diversi momenti positivi, ma che senza dubbio ha lasciato l’amaro in bocca a qualche tifoso dal punto di vista degli obiettivi. Il mercato del: due bomber nel mirino “Non bisogna fare i colpi tanto per farli e mettere in difficoltà la continuità aziendale. Noi dobbiamo continuare a migliorare la squadra per vincere, non dobbiamo fare colpi che facciano scena, ma che siano utili“. Così l’amministratore delegato del, Giorgio Furlani, ospite di ‘Supertele’ su Dazn, a proposito del prossimo mercato. I rossoneri hanno rinforzato molto la squadra quest’anno, con diversi colpi ...