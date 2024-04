Calciomercato Milan | Davide Calabria spinge per il rinnovo | il piano del club

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 16 aprile 2024) Il capitano del, stando per ildel contratto. Ilvuole affrontare il discorso a fine stagione Continua a tenere banco ildel contratto di. Il terzino e capitano del, che andrà in scadenza il 30 giugno 2025, starebbendo per un prolungamento della sua avventura in rossonero. Insomma, il numero 2 delha tutta l’intenzione di continuare ancora per diverso tempo a vestire la maglia che ama. Secondo le ultime indiscrezioni, l’entourage del calciatore chiederebbe una cifra d’ingaggio due volte superiore a quella attuale. Ildelrossonero è abbastanza chiaro. Ogni ...