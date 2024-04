Calciomercato Lazio | fatta per il rinnovo di Zaccagni | sfuma la Juve

2024-04-10 11:45:30 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: ROMA – È una bandiera e in quanto tale non vuole ammainarsi ingiallita e usurata dal tempo. Vuole essere lui, ... (justcalcio)

La richiesta di Claudio Lotito per Luis Alberto , centrocampista spagnolo, in vista del Calciomercato . I dettagli Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio avrebbe fissato a 10 milioni di ... (calcionews24)

Non solo Felipe Anderson: da Tevez a Gabigol passando per Pato, quando è il Brasile che chiama - La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri e ha colto di sorpresa i più: Felipe Anderson, per motivi familiari, lascia non solo la Lazio, ma anche l`Italia..calciomercato

Rinnovo Zaccagni, la Lazio tenta lo scatto decisivo: i dettagli - RINNOVO ZACCAGNI Lazio – Se c’è un Felipe Anderson che esce, c’è uno Zaccagni più vicino alla permanenza. Questa l’ultima novità di Calciomercato. Ecco di seguito tutti i dettagli sul possibile rinnov ...lazionews.eu

Calciomercato Lazio: ufficiale Felipe Anderson al Palmeiras. Sembrava tutto pronto per andare alla Juventus. Ecco cosa è accaduto - Calciomercato Lazio: ufficiale Felipe Anderson al Palmeiras. Sembrava tutto pronto per andare alla Juventus. Ecco cosa è accaduto ...news.superscommesse