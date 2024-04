Calciomercato Inter | c’è un’alternativa low cost a Buongiorno

(Di martedì 16 aprile 2024), per la difesa il primo nome è quello di, ma c’è anchelowPer la prossima stagione il mercato dell’verrà nel reparto difensivo, per regalare a Simone Inzaghi un nuovo perno centrale della difesa a 3 che possa prendere l’eredità di Acerbi e de Vrij. Il primo nome nella lista dei dirigenti

Juve, in difesa occhi su Kim se parte Bremer - Con Bremer al centro dell'Interesse di diversi club di Premier League, la Juventus starebbe pensando a come cautelarsi in caso di offerte "irrinunciabili" per il cartellino del ...tuttojuve

ON AIR - Pellegatti: "Pioli In caso di esonero non vorrebbe allenare in Italia" - Carlo Pellegatti, giornalista, è Intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale durante ''Un Calcio alla Radio': "Per ciò che mi hanno detto fonti autorevoli vicino a Pioli, in caso di esonero, non ...napolimagazine

Inter, pronto il piano B se salta Buongiorno: su di lui c’è anche la Lazio - Le posizioni di Acerbi e De Vrij saranno valutate a fine stagione e allora l'Inter deve cautelarsi in caso di rinuncia a uno dei due centrali. Tra i nomi nella lista di Marotta e Ausilio, oltre a quel ...sportpaper