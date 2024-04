Calciomercato com – Juventus | niente Felipe Anderson e ora? Le alternative di Giuntoli|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 16 aprile 2024) 2024-04-16 13:30:00.com riporta quanto segue:ha fatto la sua scelta. No al rinnovo con la Lazio, ma anche no all’offerta dellaper sposare, quasi a sorpresa e lasciando anche un po’ delusi i dirigenti, il progetto del Palmeiras che lo riporterà a giocare in Brasile. Cristiano Giuntoli aveva strappato il sì del giocatore che però all’ultimo ha cambiato idea eil club bianconero si trova a dover tornare con forza sul mercato alla ricerca di un colpo dalle caratteristiche e, possibilmente, impatto economico simili a quelle che avrebbe avuto il brasiliano. ZACCAGNI – Missione difficile, ma non impossibile e che vede già diversi profili attenzionati in questi mesi di lavoro. Il profilo che più piace resta quello di Mattia Zaccagni, anche lui di ...