Calcio | Serie B Giudice | sei giocatori squalificati per un turno

(Di martedì 16 aprile 2024) Una giornata di stop per Salim, Collocolo, Ceppitelli, Bonny, Bianco e Falcinelli MILANO - Ilsportivo della Lega diB, Ines Pisano, dopo le gare valide per la 14a giornata di ritorno del campionato, ha squalificato sei, tutti per un. Si tratta di Salim (Brescia), Collo

Pubblicato il 16 Aprile, 2024 Dopo la vittoria per 1-0, contro l’Acquadolcese sul campo di Brolo, la squadra di calcio del l’Enna ha ottenuto la promozione in serie D dal girone B di Eccellenza in ... (dayitalianews)

Calcio: Foggia, il derby con l’Audace vale l’intero campionato - FOGGIA - Ultimi 180 minuti per capire se il Foggia, ora nei play off, potrà o meno continuare a coltivare il sogno degli spareggi per la promozione in Serie B. Un obiettivo che, per come si erano mess ...lagazzettadelmezzogiorno

(SONDAGGIO) Quanti punti mancano alla salvezza - Nel nostro sondaggio vi chiediamo di dirci secondo voi quanti punti servono ancora al Cagliari per raggiungere la salvezza in Serie A. Il calendario vede ora in arrivo le sfide con Juventus, Genoa, ...calciocasteddu

Pistoiese sul fondo del baratro, le reazioni di Colombo, Dei e Molnar - «Programmazione e Serietà, i colori arancioni devono risollevarsi»: questo il messaggio trasmesso da alcuni storici ex Pistoiese L’anticipato epilogo della stagione 2023/24 della Pistoiese ha scosso l ...pistoiasport