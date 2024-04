Calcio | PSG e Borussia Dortmund approdano in semifinale di Champions League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 aprile 2024) Serata da leoni quella andata in scena nei ritorni di due dei quattro quarti di finale delladi. Sfide per cuore forti in cui episodi e giocate dei primattori del rettangolo verde han fatto la differenza. Al Camp Nou di Barcellona, una grande Classica tra i blaugrana e il PSG. Spagnoli che partivano con il vantaggio del successo di Parigi per 3-2, ma c’era ancora un match da affrontare. Partita su ritmi vertiginosi e sono gli ospiti a farsi pericolosi, grazie alle iniziative di Barcola, Mbappé e Dembelé, senza però trovare la via della rete. Vantaggio che invece arriva per la compagine di casa al 16?, con una grande giocata di Lamine Yamal che salta secco Mendez e ispira Raphinha per la marcatura. Il PSG ha però il merito di non demordere e il turning point della sfida è al 31? quando Barcola costringe a un ...