Calcio - Promozione | il punto Pieve Fosciana cola a picco Non serve neanche Cecchi

(Di martedì 16 aprile 2024) Unche ha ormai mollato, sta mestamente finendo una stagione da dimenticare: staccata, all’ultimo posto e con la retrocessione anche matematica, la società ha affidato la squadra al giovane allenatore in seconda Federicoper le ultime quattro partite, dopo il "divorzio" con Daniele Martinelli, cercando di dare spazio a chi ha giocato meno, per fare esperienza e finire degnamente il campionato. Ma il primo impegno dei biancorossi, domenica scorsa ad Avenza, non ha dato i frutti sperati, vista la sonora sconfitta rimediata ed una squadra mai in partita. Non è certo facile e, dopo aver racimolato finora appena 12 punti, sarà ancora più dura arrivare in fondo: domenica gara casalinga con la Pontremolese, poi trasferta sul campo del Lampo Meridiem, infine derby finale con il Castelnuovo. Un calendario arduo e contro ...

