Calcio | Europa League Marciniak arbitra Roma-Milan | Letexier l' Atalanta

(Di martedì 16 aprile 2024) Il polacco dirigerà il derby italiano dell'Olimpico, il francese la sfida tra la Dea e il Liverpool NYON (SVIZZERA) - Designati gli arbitri per le gare valide per il ritorno dei quarti di finale di, in programma giovedì 18 aprile. A dirigere, derby italiano che si disputerà

"Ci danno come favoriti, ma è una squadra difficile da affrontare", dice il tecnico dei reds LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Jurgen Klopp è pronto a dare l'addio al suo Liverpool. Non lo è il popolo dei ... (ilgiornaleditalia)

Se per caso vi è capitato di vedere in tv Real-City e poi la Fiorentina di Conference avrete provato quella strana sensazione che si può provare passando da un concerto de Depeche Mode a San Siro a ... (sport.quotidiano)

Interviste: vai alla sezione - Il c.t. della Turchia, doppio ex, legge la sfida dell'Olimpico: "Rafa se ha spazio non lo prendi, De Rossi aveva le stimmate del grande allenatore anche quando giocava. Yildiz Può arrivare ovunque ...gazzetta

L'eliminazione giovedì sarebbe la fine di un ciclo. Il peso di Ibrahimovic sulla decisione - Un anno da allenatore in Serie A per intensità vale triplo. Per pesare un anno di Stefano Pioli al Milan, moltiplicate pure per cinque. Pioli a settembre andò all’Olimpico per giocare con la Roma e qu ...gazzetta

Furlani, i campioni del Milan mostreranno il loro valore a Roma - "Possiamo giocare meglio, abbiamo dei grandi campioni, spero e sono sicuro che Rafa, Theo, ma anche Olivier, Ruben, Christian e tutti gli altri nostri campioni faranno vedere di che pasta sono fatti.ansa