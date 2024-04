Calcio eccellenza Terni Fc | c’è il big match per la vetta con l’Ac Foligno Antonio Cardona | Ora abbiamo una grande chance»

(Di martedì 16 aprile 2024) "É inutile dire che per noi è la partita con la P maiuscola. Se alla fine del girone d’andata mi avessero detto che ci saremmo trovati a due giornate dalla fine a giocarci il primo posto con 3 punti di svantaggio sul, avrei messo la firma. Visto quanto accaduto domenica però…".mastica ancora amaro all’indomani della rimonta subita dal suoFc a Città di Castello. Rigore trasformato da Peluso al 93’. "Avremmo dovuto chiudere prima la partita – sottolinea il patron delFc – e la responsabilità è solo nostra.unadomenica e dovremo provare a sfruttarla in tutti i modi". Allo Strinati, alle 15, l’undici di Borrello ospiterà, poi gli ...

Tragedia nel Calcio, la morte di Mattia Giani e il malore di Evan Ndicka - La recente tragedia che ha colpito il mondo del Calcio italiano ha lasciato tutti senza parole. Mattia Giani, un giovane calciatore di 26 anni, è morto in campo durante una partita del campionato di E ...informazione

PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Conte più lontano, favoriti Italiano e Pioli. In difesa il sogno è Kim" - Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina al mercato del Napoli: " Conte più lontano, favoriti Italiano e Pioli. In difesa il sogno è Kim ". In taglio alto spazio anche alla ...tuttonapoli

Morto a 26 anni su un campo di Calcio. FIGC ricorda con minuto di silenzio Mattia Giani - “Esprimo il mio più profondo cordoglio e quello della Federazione Italiana Giuoco Calcio ai familiari di Mattia e ci stringiamo a chi gli voleva bene. Siamo di fronte a una tragedia che ha scosso tutt ...informazione