Cagliari | giovane tennista in rianimazione per meningite

Ventenne ricoverato al Santissima Trinità per meningite: è in gravi condizioni - È uno sportivo di Olbia che si trovava nel capoluogo per una manifestazione sportiva, durante la partita si è sentito male. Avviata la profilassi in Gallura e nel Cagliaritano ...unionesarda