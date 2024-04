Cagliari | giovane tennista in rianimazione per meningite

(Di martedì 16 aprile 2024) Scatta la profilassi per una trentina di persone Un 22enne di Olbia è ricoverato inper. Le sue condizioni sono gravi, ma in queste ore ci sarebbe un miglioramento. Ildomenica era neltano per giocare a tennis quando si è sentito male. Dopo i soccorsi, è stato portato all'ospedale

Non c’è pace per la memoria di Sergio Ramelli , militante del Fronte della Gioventù ucciso a colpi di chiave inglese 49 anni fa da un gruppo di militanti di Avanguardia operaia. A pochi giorni ... (secoloditalia)

Cagliari - A Claudio Ranieri il premio per l'allenatore "Gentleman 2022/2023" - E' Claudio Ranieri l'allenatore Gentleman Serie B 2022/2023, votato dalle preferenze dei venti allenatori della serie cadetta. Ranieri aveva già vinto due stagioni fa il riconoscimento dedicato a Gigi ...napolimagazine