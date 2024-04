Cade dalla scala mentre fa giardinaggio | elitrasportato al Gemelli

(Di martedì 16 aprile 2024) Incidente domestico ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma: uomofain casa. L’uomo che facevaè stato ricoverato al Policlinico(credits @insalutenews.it) – Ilcorrieredellacitta.comBrutto incidente domestico per un pensionato che stava svolgendo delin casa. La persona, per curare le piante nella sua abitazione, si era arrampicato su unamolto alta: qui, forse per un passo falso o uno sbilanciamento, lo ha fattore nel vuoto per diversi metri. Anche per l’età avanzata dell’uomo, la situazione è apparsa subito gravissima ai sanitari: un caso clinico che ha necessitato l’elitrasporto in un ospedale di Roma per gli interventi ...

Prima: Casperia beffata, Passo Corese e Ginestra recriminano, Valle del Salto punta sui giovani. I commenti - RIETI - Resta tutto in bilico nel campionato di Prima categoria. Il girone B dopo la ventisettesima giornata Civita Castellana e Palombara continuano la lotta a distanza per il primato. Casperia Cade.ilmessaggero

Panariello: «Io allontanato dalla Rai per tre anni per una battuta in cui nominavo la Madonna» - Il comico ha ripercorso il momento più difficile della sua carriera, quando per una gag era stato escluso dalla televisione per molto tempo ...corriere

Omicidio Daniele Barchi, condannata per favoreggiamento l’ex fidanzata dell’assassino: la sentenza - Omicidio di via Fontanella del Suffragio, Azzurra Cerretani condannata a un anno e 4 mesi per favoreggiamento. A sei anni di distanza dal violento massacro in cui perse la vita Daniele Barchi ...ilmessaggero