(Di martedì 16 aprile 2024) E' caduto mentre stava lavorando, nel pomeriggio, da unined è morto. E' accaduto in un cantiere di Asola, centro delin via Nazario Sauro. Il lavoratore - rende noto il 118 - aveva 55 anni. Dai primi accertamenti, è precipitato da un'altezza di circa 4 metri ed è deceduto all'istante.

Ennesima tragedia sul lavoro. Questa mattina, a Magenta , un uomo di 36 anni è morto dopo essere caduto dal tetto di un edificio all’interno del cantiere dove lavorava in via Garibaldi 51. Come ... (thesocialpost)

Cade da edificio in ristrutturazione e muore nel Mantovano - È caduto mentre stava lavorando da un edificio in ristrutturazione ed è morto. È accaduto in un cantiere di Asola, centro del Mantovano in via Nazario Sauro. Dai primi accertamenti, è precipitato da ...ansa

Infortuni: Cade da altezza circa 2 metri su materiale ferroso, grave operaio a Milano - Milano, 16 apr. (Adnkronos) - Un operaio di 62 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un'altezza di circa 2 metri su del materiale ferroso. L'incidente è avvenuto poco prima delle ...lagazzettadelmezzogiorno

Cade da un edificio da un'altezza di due metri, in gravi condizioni un 62enne a Milano - Ennesimo infortunio sul lavoro nel pomeriggio, in via Ambrogio Binda: l'operaio dopo la caduta è precipitato su del materiale ferroso. E' stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, con ferite al to ...varesenoi