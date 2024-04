Burgos | «Mi chiamano scimmia e quando giocavo mi volevano bagnare d’urina Cosa dovrei dire?!»

(Di martedì 16 aprile 2024) L’ex vice di Diego Simeone Germanè stato protagonista la scorsa settimana di uno spiacevole episodio. A Movistar, dove è commentatore, ha dichiarato che Lamine Yamal, se non avesse fortuna nel calcio, potrebbe andare ai semafori. Ciò gli è costato il licenziamento da parte dell’emittente tv.si è poi espresso sui social, dichiarando che il suo era un complimento nei confronti del talento sedicenne del Barcellona.torna sulla questione Yamal: «Mie mi?!» A Radio Marca ha ribadito: «Il commento riguardava il talento e l’abilità del calciatore. La gente non ha ascoltato tutto ...

Scuse di Burgos a Yamal dopo commenti degradanti - German Burgos, ex collaboratore di Diego Simeone, ha chiesto scusa a Lamine Yamal, centrocampista del Barcellona di 16 anni, per le parole usate nel prepartita di PSG-Barcellona. Le sue frasi hanno su ...informazione

Il Mono Burgos nella bufera: "Yamal Occhio che se non gli va bene finisce a un semaforo" - “Occhio che se non gli va bene finisce a un semaforo”. Così El Mono Burgos, lo storico vice di Diego Simeone, a Movistar Plus in Spagna ha parlato di Lamine Yamal nel pre-partita di Psg- Barcellona. D ...informazione