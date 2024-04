Buongiorno Milan | blitz rossonero | il club anticipa la concorrenza

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 16 aprile 2024) Ilvuole fare sul serio per arrivare ae superare ladell’Inter in Serie A: fissato l’incontro con il Toro Ilvuole fare sul serio per arrivare ae superare ladell’Inter in Serie A: fissato l’incontro con il Toro. Secondo quanto riportato da Repubblica, i rossoneri hanno fissato