Bufera sull’Isola dei Famosi | dopo l’infortunio di Marina Suma | scoppia il caos

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 aprile 2024)deil’ultima puntata, i telespettatori del reality si sono scagliati contro la produzionein diretta di. L’attrice si è fatta male durante la prova immunità con Pietro Fanelli.il ritiro dell’ex miss Italia Francesca Bergesio (costretta ad abbandonare il reality per un infortunio al ginocchio), il focolaio di covid che ha obbligato all’isolamento Greta Zuccarello, Aras Senol ed Edoardo Franco, nella puntata in onda stasera – 15 aprile 2024 – un’altra concorrente si è ritrovata costretta a far fronte a problemi di salute. Si tratta dell’attrice, che ha pagato a caro prezzo la prova immunità disputata contro Pietro Fanelli. ...