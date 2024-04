Budimir inciampa e sbaglia il rigore più orrendo dell’anno | nella notte amara scoperta in ospedale

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 16 aprile 2024) Terrificante errore dal dischetto di Antenei minuti di recupero di Osasuna-Valencia in Liga: l'attaccante croato trasforma il tiro dagli 11 metri in una comica,ndo malamente. A fine gara, il ricovero in: aveva tre costole fratturate.