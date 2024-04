Budimir ha tirato il peggior rigore della storia?

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 16 aprile 2024) Deve essere capitato sotto ai vostri occhi in queste ore, in cui avete scrollato sul cellulare tra il sonno e la veglia, unfantastico. Uncosì brutto che non pensavate possibile. In tanti lo hanno rilanciato e in molti lo definiscono “Ildel calcio” (qui avevamo messo insieme altri candidati). Quando la telecamera si alza sul volto devastato dell’autore di quelvi sembra di riconoscerlo. Dove avete visto quella faccia scavata, puntuta, piena di spigoli? Dopo mezzo secondo avete la rivelazione: è Ante, detto “Il Cigno di Zenica”. L’ex giocatore del Crotone, l’ex “intruppone”Serie A, quello che si fece soffiare il posto da Simy. Quello finito nel pezzo sugli attaccanti ...