Bruxelles | la polizia ordina lo sgombero della conferenza dell’ultradestra | «Rischio disordini» Gli organizzatori | «Questa è dittatura»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 16 aprile 2024) Tutti fuori,non s’ha da fare. Labelga ha interrottomattina eto la chiusura anticipata di unadell’estrema destra euroscettica in corso a. «Ragioni di ordine pubblico», la motivazione addotta. La“National Conservatism” organizzata dalla Edmund Burke Foundation, un think tank di destra, si era aperta da poco quando labelga si è presentata fuori dall’edificio che la ospitava, la sala conferenze Claridge. Prima, attorno alle 11.45, per verificare la situazione. Poi, un’ora dopo, con in mano un ordine formale di revoca dei permessi e smobilitazione: «Le autorità hanno deciso così per ildi», hanno detto i ...