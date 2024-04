Brescia | trionfo quasi annunciato Bovo e una squadra nata per vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Passo indietro, al 6 aprile 2012-14 aprile 2024. Dodici anni sono tanti. Si giocava allora alla Piscina Felice Scandone di Napoli. E l’Associazione Nuotatoriera ladegli Alessandro Nora, dei Christian Presciutti, dei Roberto Calcaterra. Da un anno il club aveva ripreso il nome originario dopo la crisi dell’allora Brixia Leonessa, tricolore nel 2002. Quella denominazione, quella sigla, AN, nel nuoto richiamava fondamentalmente ad un volto, Giorgio Lamberti, stella delle piscine campione del monto a Perth e recordman assoluto nei 200 metri stile libero a Berlino. Nella pallanuoto si scrisse allora in terra campana una prima pagina di storia, interrompendo con un sudato 5-4 la serie di sei vittorie in fila in Coppa Italia della Pro Recco. Dodici anni dopo, si è chiusa un’egemonia ben più ampia. Scrivendo quello che è, senza ombra ...