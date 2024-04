Breme | il paese “fai da te” dove la sindaca taglia l’erba e regola il traffico | «Non abbiamo soldi | ci arrangiamo così»

(Di martedì 16 aprile 2024) C’è un Comune in Lombardiala manutenzione delle aree pubbliche si basa sul «fai da te» e costringe persino la famiglia dellaa rimboccarsi le maniche perre le siepi e spazzare le strade. Si tratta di, un piccolo paesino di 700 abitanti in provincia di Pavia e sulle rive del fiume Po. La prima cittadina, eletta nel 2021 con il 91,30% delle preferenze, è Cesarina Guazzora. Prima di lei, il marito Franco Berzero è stato sindaco per 15 anni. La coppia è in pensione e non ha figli. Di conseguenza, dedicano tutto il loro tempo libero alla comunità che si sono candidati ad amministrare. «Ora siamo 700, ma cento anni fa eravamo tremila residenti per i tanti bambini che nascevano nelle famiglie contadine», racconta laal Corriere. Aci sono ...

Breme, il Comune «fai da te» dove la sindaca e il marito tagliano l’erba nelle rotatorie: «Il municipio non ha risorse, ci arrangiamo» - Il Comune di 700 abitanti in provincia di Pavia, è a«conduzione familiare»: Franco Berzero è stato sindaco per 15 anni, poi si è candidata la moglie,Cesarina Guazzora ...milano.corriere

Breme, la sindaca cura il verde pubblico «Il Comune non ha abbastanza soldi» - «L’operatore ecologico inviato dalla cooperativa – spiegano – ci costa circa 22mila euro l’anno per 15 ore settimanali nei mesi autunnali e invernali, che salgono a 23 in primavera e in estate. Deve ...laprovinciapavese.gelocal